Neukölln: Motorroller kracht auf Karl-Marx-Straße in Mietwagen

Einsatzkräfte am Unfallort in Berlin-Neukölln. Morris Pudwell

Der Fahrer eines Motorrollers ist in der Nacht zu Samstag in den Wagen eines Fahrdienstleisters gekracht. Ersten Informationen von vor Ort nach ereignete sich der Unfall in der Karl-Marx-Straße, Ecke Schierker Straße in Berlin-Neukölln. Die genaue Unfallursache sei bisher unbekannt. Polizeikräfte des zuständigen Abschnitts ermitteln.

Der offenbar schwerverletzte Zweiradfahrer soll in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Die Karl-Marx-Straße war auf Höhe Schierker Straße in beiden Richtungen für knapp 45 Minuten vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt.