Neukölln: 19-jähriger Autofahrer kracht in Polizeiwagen

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagabend in Berlin-Neukölln mit einem Polizeiwagen zusammengestoßen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Einsatzwagen gegen 20.45 Uhr auf der Wildenbruchstraße in Richtung Erkstraße mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinhorn auf dem Weg zu einem Einsatz.

Die Polizisten fuhren bei roter Ampel auf den Kreuzungsbereich Wildenbruchstraße/Sonnenallee. Dort kam es zum Zusammenprall mit einem von rechts kommenden Pkw, der von dem 19-Jährigen gelenkt wurde. Durch die Kollision wurde der Polizeiwagen den Angaben zufolge schwer beschädigt und war nicht mehr fahrfähig.

Eine Atemalkoholmessung bei der Fahrerin des Einsatzwagens und dem 19-Jährigen ergaben je einen Wert von 0,0 Promille. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.