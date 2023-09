Bei einem Unfall in Oberschöneweide ist in der Nacht zu Donnerstag ein Radfahrer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde er gegen Mitternacht an der Kreuzung Treskowallee, Ecke An der Wuhlheide von einem Auto erfasst.

Während der Fahrradfahrer im Rettungswagen behandelt werden musste, blieb der Autofahrer körperlich unverletzt. Am Auto und am Fahrrad entstand hoher Sachschaden. Die Art und Schwere der Verletzungen blieb vor Ort unklar. Der Hergang des Unfalls wird jetzt von der Polizei ermittelt