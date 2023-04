Unfall in Berlin-Oberschöneweide: Siebenjähriger Junge am Kopf verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit zwei Autos am Donnerstag auf der Rummelsburger Straße sind drei Menschen verletzt worden. Darunter ein siebenjähriger Junge.

Berlin Oberschöneweide: Bei einem Zusammenstoß sind am Donnerstag drei Menschen verletzt worden.

Berlin Oberschöneweide: Bei einem Zusammenstoß sind am Donnerstag drei Menschen verletzt worden. Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Im Berliner Ortsteil Oberschöneweide ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Drei Personen wurden verletzt, darunter ein siebenjähriger Junge.

Gegen 17.35 Uhr habe ein 36-jähriger Van-Fahrer die Rummelsburger Straße in Richtung An der Wuhlheide befahren. Er wendete seinen Van kurz vor der Auffahrt zur Kraftstraße/Hochstraße und übersah dabei den links neben ihm fahrenden 37-jährigen Opel-Fahrer. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander.

Verletzungen am Kopf: Alle drei Beteiligten kommen ins Krankenhaus

Der 36-Jährige und sein siebenjähriger Beifahrer wurden am Kopf verletzt. Der 37-jährige Opel-Fahrer erlitt Verletzungen an beiden Händen. Alle Unfallbeteiligten wurden durch alarmierte Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.