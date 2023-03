Unfall in Pankow: Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

Bei einem Unfall in Berlin-Pankow hat eine 41-jährige Fußgängerin am Dienstagvormittag schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, überquerte die Frau gegen 10.20 Uhr die Granitzstraße zwischen verkehrsbedingt haltenden Fahrzeugen hindurch. Ein 29-jähriger Autofahrer, der von rechts kam, fuhr die Frau an.

Bei dem Zusammenstoß mit dem Auto erlitt die Frau Kopfverletzungen und unter anderem eine Beinfraktur, die jetzt stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen.