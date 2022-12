Unfall in Prenzlauer Berg: Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Ein Autofahrer ist am Dienstagabend in Prenzlauer Berg lebensgefährlich verletzt worden. Womöglich hatte der Mann im Vorfeld einen medizinischen Notfall.

Am Dienstagabend ist ein Mann in Berlin-Prenzlauer Berg verunfallt. Er wurde lebensgefährlich verletzt.

Am Dienstagabend ist ein Mann in Berlin-Prenzlauer Berg verunfallt. Er wurde lebensgefährlich verletzt. dpa/Stefan Puchner

Ein 41-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall in Berlin-Prenzlauer Berg lebensgefährlich verletzt worden. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar, womöglich hatte der Fahrer bereits vorher gesundheitliche Probleme, hieß es von der Polizei.

Der Mann war am Dienstagabend gegen 20.20 Uhr mit seinem Wagen in der Wichertstraße in Richtung Schönhauser Allee unterwegs gewesen. In Höhe Gudvanger Straße kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, fuhr auf den Mittelstreifen und kam auf Steinen aufgebockt zum Stehen.

Autofahrer musste sofort operiert werden

Rettungskräfte und eine Notärztin versorgten den Autofahrer, der zwischenzeitlich das Bewusstsein verloren hatte, zunächst am Ort und brachten ihn anschließend in eine Klinik, in der er sofort operiert werden musste.

Das Auto wurde zur Erstellung eines technischen Gutachtens sichergestellt. Während der Rettungsarbeiten, der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Wichertstraße ab der Dunckerstraße in Richtung Unfallort bis etwa 21.10 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Auch wird geprüft, ob vor dem Unfall ein medizinischer Notfall bei dem Autofahrer vorgelegen haben könnte.