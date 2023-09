Pankow: Frau fährt mit Toyota ins Gleisbett der Tram, wohl Alkohol im Spiel

Eine Frau ist am Dienstagabend an der Weißenseer Spitze in Pankow/Prenzlauer Berg mit ihrem Auto aus bisher ungeklärten Gründen in ein Gleisbett der Straßenbahn gefahren und nicht mehr weitergekommen.

Möglicherweise war die Dame alkoholisiert. Sie wurde in einem Einsatzwagen der Berliner Polizei zur Blutentnahme auf eine Gefangenensammelstelle verbracht. Die Berliner Feuerwehr barg anschließend gemeinsam mit der BVG den Kleinwagen aus den Gleisen.

Der Straßenbahnverkehr war über 60 Minuten eingeschränkt. Fahrgäste mussten eine Zeit lang in einer Tram ausharren.