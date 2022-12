Innerhalb von wenigen Tagen geraten in Prenzlauer Berg zwei Fußgänger unter die Straßenbahn. Am Montag wurde ein 39-Jähriger schwer verletzt.

Unfall in Prenzlauer Berg: Mann von Tram erfasst und schwer verletzt

Erneut hat sich in Prenzlauer Berg ein schwerer Straßenbahnunfall ereignet.

In Berlin-Prenzlauer Berg hat sich am Montagnachmittag ein schwerer Unfall zwischen einem Fußgänger und einer Straßenbahn ereignet. Wie die Polizei Berlin mitteilt, soll ein 39-jähriger Fußgänger gegen 16.30 Uhr versucht haben, die Gleise der Tramlinie M4 von der Storkower Straße kommend bei roter Ampel im Bereich der Mittelinsel zu überqueren.

Es kam zur Kollision mit der herannahenden Tram in Richtung Alexanderplatz. Der Mann erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 59-jährige Tramfahrer erlitt einen Schock und wurde vor Ort ambulant behandelt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizei übernommen.

Erst am Samstag wurde in der Nähe eine 21-jährige Frau an der Haltestelle Storkower Straße/Landsberger Allee von der Tram erfasst. Auch sie soll bei roter Ampel die Gleise überquert haben und erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen.