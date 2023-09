Prenzlauer Berg: Radfahrer auf Radweg von Auto angefahren und verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Prenzlauer Berg verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 61-jähriger Autofahrer gegen 18.50 Uhr auf der Schönhauser Allee beim Rechtsabbiegen in die Wichertstraße den 29-Jährigen übersehen, der auf dem Radweg unterwegs war.

Der Radfahrer soll ohne Licht gefahren sein. Er gab seinerseits der Polizei gegenüber an, das abbiegende Auto zwar wahrgenommen zu haben, jedoch davon ausgegangen zu sein, dass der Fahrer anhalten würde. Als er bemerkt habe, dass das Auto weiterfuhr, habe er nicht mehr rechtzeitig bremsen können.

Beim Zusammenstoß der beiden zog sich der Radfahrer Zahnverletzungen zu. Er klagte außerdem über Schmerzen im Brustkorb, am Kopf sowie an Armen und Beinen und wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht.