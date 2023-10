Unfall in Prenzlauer Berg: Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall in Prenzlauer Berg ist am Sonntagmorgen ein Motorrollerfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann in der Greifswalder Straße aus bisher ungeklärten Gründen an der Einmündung zur Käthe-Niederkirchner-Straße gegen den linken Bordstein geprallt und anschließend in das Schotterbett der Tramgleise geraten.

Dabei prallte der Roller gegen einen Kantenstein, der 33-jährige Fahrer wurde auf den Boden geschleudert. Nach dem Aufprall war der Fahrer nicht mehr ansprechbar. Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik, wo er nach einer Notoperation intensivmedizinisch versorgt wird.

Der Motorroller wurde nach Angaben der Berliner Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen.