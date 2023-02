Das Kleinkind hatte sich von der Mutter losgerissen und war auf die Straße gelaufen. Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Mädchen an.

Unfall in Schöneberg: Einjährige angefahren und verletzt

Ein Rettungswagen unterwegs zu einem Einsatz: In Schöneberg ist ein Kleinkind bei einem Unfall verletzt worden.

Bei einem Unfall in Berlin-Schöneberg ist am Dienstagabend ein Kleinkind verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, verließen die 30-jährige Mutter und ihre einjährige Tochter gegen 20 Uhr ein an der Hauptstraße gelegenes Mehrfamilienhaus, als sich das Kind unvermittelt losriss und auf die Fahrbahn rannte.

Ein 41-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtszeitig bremsen und fuhr das Mädchen an. Das an Kopf und Rumpf verletzte Kind und die unter Schock stehende Mutter wurden ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, in welchem beide versorgt wurden. Die Einjährige wurde anschließend stationär aufgenommen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt.