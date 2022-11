Ein Mazdafahrer erfasst am Freitagabend in der Schöneberger Hauptstraße einen Fußgänger mit seinem Auto. Die Polizei Berlin ermittelt die Unfallursache.

Unfall in Berlin-Schöneberg: Fußgänger knallt in Mazda-Frontscheibe

Der Unfallort an der Schöneberger Hauptstraße.

Der Unfallort an der Schöneberger Hauptstraße. Morris Pudwell

Der Fahrer eines Mazda hat am Freitagabend gegen 22.30 Uhr in Berlin-Schöneberg einen Fußgänger an der Hauptstraße, Ecke Dominicusstraße erfasst und diesen verletzt.

Der Fußgänger wurde laut ersten Zeugenberichten in die Frontscheibe geschleudert und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Ein Notarzt und Notfallsanitäter versorgten den Fußgänger und transportierten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Crash kam, ist vollkommen unklar. Die Beamten des örtlichen Polizeiabschnitts ermitteln zur Unfallursache.