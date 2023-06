Ein Polizeiauto und der Wagen eines Fahrdienstleisters sind in der Nacht zu Sonntag in Berlin-Tempelhof zusammengestoßen. Bei dem Unfall an der Kreuzung Manfred-von-Richthofen-Straße, Ecke Bayernring wurde ersten Erkenntnissen nach eine Frau verletzt, die auf der Rückbank des Fahrdienstautos saß. Ob es sich bei dem Fahrdienst um Bolt, Uber oder Drive Now gehandelt hat, ist unklar.

Der Fahrer des Toyotas sagte der Feuerwehr, dass die Polizei wie aus dem Nichts auftauchte und kein Blaulicht zu erkennen war. Ob das so stimmt, wird ermittelt.

Der zweite Rettungswagen, der später auftauchte, deutet darauf hin, dass mindestens eine zweite Person bei dem Unfall verletzt wurde. Die Ermittlungen hat eine Dienststelle übernommen, der die beteiligten Beamten nicht angehören.