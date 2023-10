Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto und einem Transporter ist am Sonntagabend in Weißensee eine Straßenbahn entgleist. Nach ersten Angaben der Einsatzkräfte von vor Ort stießen die Tram, das Auto und der Transporter gegen 17.15 Uhr an der Kreuzung Langhansstaße/Roelckestraße zusammen, wobei der Anhänger des Transporters abriss und die Straßenbahn entgleisen ließ.

Laut der Berliner Feuerwehr wurden fünf Menschen von Rettungsdienst gesichtet, drei wurden leicht verletzt in Krankenhaus gebracht. 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

An der #Langhansstraße Ecke #Roelkestraße ist eine Tram mit 1 Pkw und 1 Transporter mit Anhänger kollidiert und hierbei entgleist.

5 Personen wurden vom #Rettungsdienst behandelt, 3 davon leicht verletzt in umliegende Krhs. gebracht.

Die Kreuzung war am Abend voll gesperrt. Die Tram musste wieder eingegleist werden. Die Straßenbahn-Linie M13 wurde zwischen Prenzlauer Allee/Ostseestraße und Antonplatz unterbrochen.