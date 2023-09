Ein Fußgänger ist am Freitagnachmittag von einem Lkw angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 61 Jahre alte Lkw-Fahrer an der Kreuzung Paulsborner Straße bei für ihn grün zeigender Ampel nach links in die Brandenburgische Straße abgebogen und dort gegen den 73-jährigen Mann gefahren, der von links auf die Fahrbahn getreten sein soll.

Der Fußgänger stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen am Kopf und im Bereich des Rumpfes zu. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.