Bei einem Unfall zwischen einem Löschfahrzeug der Berliner Feuerwehr und einem Kleinwagen sind am Donnerstagabend drei Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr auf Twitter (X) mitteilte, befand sich der Löschwagen auf dem Weg zu einem Einsatz. An der Kreuzung Konstanzer Straße Ecke Westfälische Straße in Berlin-Wilmersdorf kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw.

Drei Verletzte aus dem Kleinwagen wurden rettungsdienstlich versorgt, zwei von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Wie genau es zu dem Unfall kam, teilte die Feuerwehr am Abend nicht mit.