Wilmersdorf: E-Scooter-Fahrer reißt Radfahrerin bei Überholmanöver zu Boden

Eine Radfahrerin ist am Dienstagnachmittag von einem 19-Jährigen auf einem E-Scooter angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Berliner Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 17.25 Uhr in Berlin-Wilmersdorf.

Demnach war die 58-jährige Radlerin auf der Wiesbadener Straße in Richtung Sodener Straße unterwegs. Sie fuhr auf dem Gehweg. Der 19-Jährige erfasste die Frau bei dem Versuch, sie auf dem Radweg zu überholen. Beide stürzten dabei zu Boden.

Die Radfahrerin zog sich bei dem Sturz einen Rippenbruch zu. Der 19-Jährige erlitt eine leichte Verletzung an einem Knie, die nicht behandelt werden musste. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Unfall dauern an.