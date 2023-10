Ein Fahrradfahrer ist am Dienstagabend in Zehlendorf von einem Motorrad erfasst und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 55-jährige Motorradfahrer gegen 21.20 Uhr auf der Straße Unter den Eichen in Richtung der Berliner Straße, als er mit dem ihm entgegenkommenden Radfahrer kollidierte.

Als der Motorradfahrer nach links in den Dahlemer Weg abbiegen wollte, erfasste er den 52-jährigen Radfahrer, der auf dem Fahrradweg der Berliner Straße in Richtung Unter den Eichen unterwegs war. Der Fahrradfahrer stürzte durch den Aufprall und verletzte sich am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Motorradfahrer blieb unverletzt.