Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Schmöckwitz sind am Montagnachmittag mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren gegen 16.30 Uhr auf dem Adlergestell in Fahrtrichtung Schmöckwitz zwei Autos zusammengestoßen. Die 36- und 41-jährigen Fahrer hatten zuvor versucht, den Wagen einer 45-Jährigen zu überholen.

Dabei gerieten die drei Autos ins Schleudern und kamen von der Fahrbahn ab. Die beiden überholenden Wagen prallten jeweils gegen einen Baum. Die drei beteiligten Fahrer sowie die 15-jährige Beifahrerin der 41-Jährigen wurden verletzt. Sie wurden anschließend von alarmierten Rettungskräften in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Nach ambulanter Behandlung konnte der 36-Jährige wieder entlassen werden. Die anderen mussten unter anderem mit Kopfverletzungen und Knochenbrüchen im Krankenhaus bleiben. Die Unfallwagen sind nicht mehr fahrtüchtig, zudem wurden die zwei Bäume stark beschädigt. Weitere Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte.