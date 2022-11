Bei einem Unfall in der Rudi-Dutschke-Straße/Markgrafenstraße stoßen zwei Autos zusammen. Ein Wagen schleudert in einen Bäcker. Ob es Verletzte gibt, ist unklar.

Unfall in Berlin-Kreuzberg: Renault kracht in Bäckerei

Zwei Autos sind bei einem Unfall in Berlin-Kreuzberg am Samstagabend zusammengestoßen. Bei dem Vorfall an der Kreuzung Rudi-Dutschke-Straße/Markgrafenstraße wurde ein Renault nach ersten Informationen auf den Gehweg geschleudert und krachte anschließend in die Außensitzmöglichkeiten einer Bäckerei und Café. Die Bäckerei war zu diesem Zeitpunkt schon geschlossen.

Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Ebenso unbekannt ist, ob es Verletzte gab oder Unbeteiligte zu Schaden kamen. Die Polizei Berlin wird im Laufe des Tages weitere Details zum Geschehen bekanntgeben.