Bei einem Verkehrsunfall in Wilmersdorf sind am Montagabend sechs Personen verletzt worden. Vier Autos wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, soll eine unbekannte Person gegen 19 Uhr mit ihrem Auto auf dem mittleren Fahrstreifen der Stadtautobahn A100 in Richtung Neukölln unterwegs gewesen sein. Kurz vor der Ausfahrt Detmolder Straße soll sie stark gebremst und anschließend unbeschadet die Autobahn verlassen haben. Warum die Person so stark abbremste, ist noch unklar.

Eine dahinterfahrende 49-Jährige bremste ebenfalls stark ab, um eine Kollision zu verhindern. Durch das plötzliche Abbremsen fuhr ihr ein 73-Jähriger mit seinem Auto, in dem sich noch eine 70-Jährige sowie eine 37-Jährige und ein Säugling befanden, auf. Dem wiederum fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf. Ein 45-Jähriger versuchte noch auf den rechten Fahrstreifen auszuweichen, stieß aber dennoch mit dem Auto des 38-Jährigen zusammen.

Crash auf der A100: Mehrere Personen in ärztlicher Behandlung

Mit Schmerzen im Rumpfbereich wurde die 49-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 38-Jährige klagte nach dem Zusammenstoß über Kopf- und Nackenschmerzen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 73-Jährige und seine drei Mitfahrenden kamen vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der 45 Jahre alte Mann blieb unverletzt und benötigte keine ärztliche Behandlung. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme waren der mittlere und rechte Fahrstreifen rund 90 Minuten lang gesperrt.