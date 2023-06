Berlin -Ein Carsharing-Auto ist im Märkischen Viertel (Berlin-Reinickendorf) zweimal kurz hintereinander in den Gegenverkehr geraten. Zwei Männer wurden dabei verletzt. Insgesamt fünf Autos wurden beschädigt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Carsharing-Auto verlor ein Vorderrad.

Das Carsharing-Auto war demnach am Donnerstagabend auf dem Wilhelmsruher Damm in Richtung Finsterwalder Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet es in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Auto eines 19-Jährigen zusammen.

Unfall mit Carsharing-Wagen: Verletzter Fahrer flieht zu Fuß

Durch die Wucht sei das Carsharing-Fahrzeug in einen parkenden Wagen geprallt, dabei habe sich das linke Vorderrad gelöst und habe ein weiteres geparktes Auto beschädigt. „Der Autofahrer verlor nun gänzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug“, hieß es weiter. Er fuhr erneut in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Wagen eines 26-Jährigen.

Der Fahrer und der Beifahrer des Carsharing-Wagens flüchteten zunächst zu Fuß. Während der Unfallaufnahme sei ein schwer verletzter 21-Jähriger zurückgekehrt und habe angegeben, der Fahrer des Autos gewesen zu sein. Er kam in ein Krankenhaus. Der 19-Jährige aus einem der anderen Autos wurde ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt.

Alle Autos wurden laut Polizei „erheblich beschädigt“. Der geschätzte Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich, so ein Sprecher. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen laufen.