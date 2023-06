Unfall mit Carsharing-Wagen in Berlin: 20-Jähriger muss aus Auto gerettet werden

Am Ernst-Reuter-Platz kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall mit einem Carsharing-Wagen. Ein Mann knallte gegen eine Ampel und musste aus dem Fahrzeug befreit werden.

Der Ernst-Reuter-Platz aus der Luft. Am Donnerstag ist es dort zu einem Verkehrsunfall gekommen. notcredited/imago

In Charlottenburg ist es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern gekommen. Wie die Polizei nach ersten Zeugenaussagen mitteilt, soll ein 20-Jähriger kurz nach 18 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen des Ernst-Reuter-Platzes in Richtung Marchstraße gefahren sein, als er mit einem anderen Auto zusammenstieß.

Dabei handelte es sich um ein Mietfahrzeug einer 19-Jährigen, die zunächst neben dem jungen Mann gefahren sein soll. Danach soll der junge Mann die Kontrolle über das Auto verloren haben und nach rechts abgedriftet sein. Dort prallte er gegen eine Ampelanlage.

Unfall in Charlottenburg: Mann muss in die Klinik

Herbeigerufene Einsatzkräfte mussten den jungen Mann aus seinem Wagen befreien. Wegen Schmerzen im Rumpfbereich wurde er stationär in ein Krankenhaus aufgenommen.

Die 19-Jährige und ihre gleichaltrige Beifahrerin blieben unverletzt. Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Autos als auch die Ampelanlage beschädigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.