Bei einer Kollision von drei Fahrzeugen auf der Autobahn 9 zwischen den Anschlussstellen Niemegk und Brück in Richtung Potsdam ist am Samstag eine Frau schwer verletzt worden. Wie der Lagedienst der Polizei mitteilte, kam die 59-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Lebensgefahr habe nicht bestanden.

Eine weitere Person sei leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war es bei einem Fahrspurwechsel auf der Autobahn zu dem Zusammenstoß gekommen. Es seien drei Autos beteiligt gewesen. Die genaue Ursache war zunächst nicht bekannt.