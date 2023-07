Ein Motorrollerfahrer ist am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Berlin-Kreuzberg verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 24-Jährige mit einem Motorroller gegen 19.30 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Gitschiner Straße in Richtung Kottbusser Tor gefahren. Eine bislang unbekannte Autofahrerin war auf dem linken Fahrstreifen in selber Fahrtrichtung unterwegs.

Als die Frau den Fahrstreifen nach rechts wechselte, wurde der Motorrollerfahrer abgedrängt. Er stieß er mit einer Warnbake zusammen und stürzte. Der 24-Jährige klagte nach dem Sturz über Schmerzen im Nacken- und Brustbereich und wurde von alarmierten Einsatzkräften der Polizei erstversorgt. Hinzugerufene Rettungskräfte übernahmen die weiteren Hilfsmaßnahmen und brachten den Verletzten anschließend in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung.

Die Autofahrerin soll nach dem Sturz des Motorrollerfahrers angehalten haben, aus ihrem Wagen ausgestiegen sein und sich nach dem Gesundheitszustand des Mannes erkundigt haben. Anschließend soll sie wieder in ihr Auto eingestiegen, losgefahren und in die Prinzenstraße in Fahrtrichtung Baerwaldstraße abgebogen sein, ohne zurückzukehren.