Lichtenberg: Unfallfahrer lässt verletzte Frau in Wagen zurück

In Berlin-Lichtenberg hat es am Dienstagabend einen schweren Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gegeben. Nach ersten Erkenntnissen stießen an der Kreuzung Möllendorffstraße Ecke Storkower Straße zwei Autos zusammen. Eines der Fahrzeuge soll bei Rot über die Kreuzung gefahren sein und einen Renault erfasst haben.

Der Renault schleuderte über die Kreuzung, rutschte ins Gleisbett und rammte einen Oberleitungsmast der Tram. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs fuhr weiter und beging Fahrerflucht.

Die Fahrerin des Renault wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Die BVG barg den Pkw mit Unterstützung der Berliner Feuerwehr. Die Fahndung nach dem anderen Fahrer und seinem, wohl erheblich beschädigten Auto, läuft.