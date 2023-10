Bei einem Unfall in Berlin-Biesdorf ist am Sonntagnachmittag ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Frau Rettungskräfte und Polizisten gerufen, weil ihr 26 Jahre alter Bruder gegen 14.50 blutend und mit Beinschmerzen zu ihrer Wohnung in der Oberfeldtstraße gekommen war.

Der Mann sagte aus, er sei zu Fuß vom S-Bahnhof Springpfuhl auf dem Gehweg der Eitelstraße unterwegs in Richtung der Wohnung seiner Schwester gewesen. Als er die Eckermannstraße überquerte, soll ein Fahrzeug ihn angefahren haben und weitergefahren sein. Er sei gestürzt und habe sich dabei die Verletzungen zugezogen. Die Rettungskräfte brachten den 26-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Polizei ermittelt weiter.