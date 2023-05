Unfall mit Fahrerflucht nach illegalem Autorennen

Nach einem illegalen Autorennen hat ein Raser in Buckow (Berlin-Neukölln) einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend vom Unfallort geflüchtet. Wie ...

Berlin -Nach einem illegalen Autorennen hat ein Raser in Buckow (Berlin-Neukölln) einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend vom Unfallort geflüchtet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte eine Zivilstreife das Rennen zwischen drei Autofahrern in der Nacht bemerkt. Daraufhin nahmen die Einsatzkräfte die Verfolgung auf. Einer der drei Fahrer entwischte direkt, die anderen zwei flüchteten zunächst mit erhöhter Geschwindigkeit und missachteten dabei mehrere rote Ampeln.

An einer Kreuzung fuhr einer der Flüchtigen mit seinem Wagen auf das Fahrzeug des anderen auf, wodurch dieses ins Schleudern geriet und gegen einen Gartenzaun und einen Stromverteilerkasten prallte. Beide Fahrer versuchten anschließend zu Fuß der Polizei zu entkommen.

Dem Unfallverursacher gelang die Flucht, den Dritten nahmen Einsatzkräfte fest. Die Ermittler hatten den Verdacht, dass er berauscht war, weshalb der 41-jährige eine Blutprobe abgeben musste. Danach wurde der Fahrer wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Der Führerschein des 41-jährigen sowie die beiden Unfallfahrzeuge wurden beschlagnahmt.