Unfall mit Feuerwehrauto in Wittenau: Motorradfahrer schwer verletzt

In Berlin-Wittenau ist ein Wagen der Feuerwehr am Freitag mit einem Motorrad zusammengestoßen. Wie die Feuerwehr auf X mitteilt, wurde der Motorradfahrer bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehrleute blieben unverletzt, hieß es.

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist unklar. Die Feuerwehr schrieb, dass sich das betreffende Fahrzeug auf einem Weg zu einem Einsatz befand. Auch der Unfallort wird nicht genannt.

#Verkehrsunfall zwischen einem auf der Anfahrt zum Einsatz befindlichen #LHF und einem Motorrad in #Wittenau. Eine Person wurde dabei schwer verletzt. Wir haben die Person rettungsdienstlich versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Unsere Einsatzkräfte blieben unverletzt. pic.twitter.com/WDx1qtYpPR — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 1, 2023