Bei einem Verkehrsunfall in Wilmersdorf zwischen einer Fußgängerin und einem Kradfahrer ist eine Jugendliche schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg die 15-Jährige am Freitag gegen 14 Uhr an der Haltestelle Mecklenburgische Straße Ecke Rudolf-Mosse-Straße aus einem Linienbus aus. Als sie anschließend die Mecklenburgische Straße vor dem Bus überqueren wollte, wurde sie von dem Krad eines 56-Jährigen erfasst, der die Mecklenburgische Straße in Richtung Wiesbadener Straße entlangfuhr.

Die 15-Jährige stürzte bei dem Zusammenprall und erlitt eine Kopfverletzung. Zur intensivmedizinischen Behandlung wurde sie nach Angaben der Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Der 56-Jährige blieb unverletzt, sein Motorrad wurde jedoch bei dem Unfall beschädigt.