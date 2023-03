Unfall mit Polizeifahrzeug: 63-Jähriger leicht verletzt Mit einem Einsatzwagen der Polizei ist ein 63-jähriger Autofahrer auf einer Kreuzung in Berlin-Lichtenberg zusammengestoßen. Das Polizeiauto sei bei Rot mit ... dpa

ARCHIV - Ein Blaulicht und eine LED-Anzeige leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Berlin -Mit einem Einsatzwagen der Polizei ist ein 63-jähriger Autofahrer auf einer Kreuzung in Berlin-Lichtenberg zusammengestoßen. Das Polizeiauto sei bei Rot mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht auf die Kreuzung gefahren, teilten die Beamten am Sonntag mit. Der Unfall ereignete sich am Samstagmittag auf der Rhinstraße, nach dem Crash klagte der 63-jährige Autofahrer über Schmerzen im Nackenbereich und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt.