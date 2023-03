Aus bisher ungeklärten Gründen kam es am Mittwochnachmittag zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos und einem Schulbus.

Unfall mit Schulbus in Spandau: Mehrere Leichtverletzte

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. In Berlin-Spandau kam es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall. Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Im Falkenhagener Feld in Berlin-Spandau ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall zwischen drei Fahrzeugen gekommen. Wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr auf Anfrage mitteilte, war ein Schulbus und zwei Autos an dem Unfall beteiligt.

Die drei Fahrzeuge stießen aus bisher ungeklärten Umständen zusammen. Im Schulbus befanden sich elf Kinder sowie ein Busfahrer, in den Autos insgesamt drei Personen. Schwer verletzt wurde bei dem Unfall niemand, nach bisherigem Kenntnisstand müssten zwei leicht verletzte Personen ins Krankenhaus. Derzeit arbeite die Feuerwehr noch daran, die Menschen aus den Pkws zu befreien. Wie viele Personen genau verletzt wurden, ist derzeit noch unklar. Die Kinder werden vor Ort versorgt und danach in die Obhut ihrer Eltern gegeben.