Prenzlauer Berg: Autofahrer bei Unfall mit Straßenbahn verletzt

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Prenzlauer Berg verletzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach ersten Erkenntnissen gebe es keine Verletzten in der Tram. Der Unfall ereignete sich demnach am Mittwochmorgen gegen 7.25 Uhr.

Nach ersten Informationen soll der Autofahrer der Straßenbahn auf der Danziger Straße die Vorfahrt genommen haben. Dabei sei es dann in Höhe Diesterwegstraße zum Zusammenstoß gekommen. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.