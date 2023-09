Unfall nach Lollapalooza-Festival: Audi und BVG-Bus krachen zusammen, Verletzte

Nach dem Lollapalooza-Festival in Berlin-Charlottenburg ist es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Audi SQ5 und ein BVG-Gelenkbus stießen an der Kreuzung Heerstraße, Ecke Passheimer Straße zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, zwei Menschen wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus.

Mehrere Scheiben gingen an dem BVG-Bus zu Bruch. Die Feuerwehr barg den Audi und streute ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten mit Bindemittel ab. Die BVG barg den Bus mit einem Abschleppunternehmen. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache. Zum Zeitpunkt des Unfalls war offenbar die Ampelanlage ausgeschaltet. Laut Anwohnern sei diese auch nur selten in Betrieb, was in der Vergangenheit schon zu zahlreichen Unfällen geführt hat.