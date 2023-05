Unfall: Radfahrer in Treptow von Reisebus überrollt und schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem Reisebus ist ein Radfahrer in der Elsenstraße, Ecke Puschkinallee schwer an den Füßen verletzt worden. Die Unfallursache ist unklar.

Einsatzkräfte der Polizei an der Unfallstelle Elsenstraße, Ecke Puschkinallee.

Einsatzkräfte der Polizei an der Unfallstelle Elsenstraße, Ecke Puschkinallee. Morris Pudwell

In Berlin-Treptow ist am späten Mittwochabend ein Radfahrer von einem Reisebus überrollt und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich den ersten Erkenntnissen nach in der Elsenstraße, Ecke Puschkinallee. Die Füße des Mannes wurden dabei überrollt.

Der Schwerverletzte wurde vor Ort von einem Notarzt und Notfallsanitätern erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Die Beamten des örtlichen Polizeiabschnitts ermitteln zur Unfallursache, die bis dato noch unklar ist. Die Fahrbahn Richtung Neukölln war zeitweise für den gesamten Straßenverkehr gesperrt. Auch die Buslinien 165, 265, 166, 194, M43 wurden kurzfristig unterbrochen.