Reinickendorf: Auto kracht beim Ausparken in Streifenwagen – Verletzte

Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. In Reinickendorf gab es einen Unfall zwischen einem ausparkenden Auto und einem Polizeiwagen. dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Bei einem Unfall zwischen einer Streife und einem ausparkenden Auto in Berlin-Reinickendorf sind am Dienstagnachmittag vier Menschen verletzt worden.

Laut Polizeimitteilung waren die Polizisten wegen einer Schlägerei kurz nach 15 Uhr in die Scharnweberstraße gerufen worden. Blaulicht und Sirene am Polizeiwagen waren eingeschaltet. Zeitgleich parkte ein Auto mit drei Insassen in unmittelbarer Nähe des Tatorts auf der rechten Straßenseite aus.

Beide Autos stießen zusammen. Die zwei Polizisten, die 43-jährige Beifahrerin des Ausparkenden sowie ein neun Jahre altes Mädchen erlitten leichte Verletzungen. Der 54-jährige Fahrer des ausparkenden Autos blieb hingegen unverletzt.

An drei Autos entstand ein erheblicher Sachschaden. Betroffen sind die beiden Unfallwagen sowie ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Wagen. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte.