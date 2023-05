Unfall vor Mercedes-Benz-Arena: Mann nach Scorpions-Konzert von BVG-Bus erfasst

Berlin -In der Nähe der Mercedes-Benz-Arena in Berlin ist am späten Dienstagabend ein Mann von einem BVG-Bus angefahren und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei bestätigte, geschah der Unfall gegen 23.10 Uhr kurz nach einem Scorpions-Konzert in der Arena in Friedrichshain-Kreuzberg. Der 38-jährige Konzertbesucher hatte versucht, die Tamara-Danz-Straße am Mercedes-Benz-Platz zu überqueren. Er wurde dabei von dem BVG-Bus erfasst und auf die Straße geschleudert. Laut Polizei habe der Mann nicht auf den Verkehr geachtet.

Ersthelferinnen und Ersthelfer versorgten den verletzten Fußgänger vor Ort, bis ein Rettungswagen eintraf. Der alarmierte Notarzt und Notfallsanitäter stabilisierten den Schwerverletzten schließlich und transportierten ihn mit einem Polytrauma und schwersten Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.

Rettungssanitäter am Unfallort. Morris Pudwell

Alarmierte Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich Verletzten zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der 33-jährige Busfahrer musste nach dem Unfall seinen Dienst beenden. Die Straße wurde für zwei Stunden gesperrt.