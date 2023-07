Unfälle auf Autobahn 10 und Autobahn 24: Schwerverletzte

Mühlenbeck -Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 10 nahe Mühlenbeck im Kreis Oberhavel sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 61 Jahre alter Autofahrer sei mit seinem Fahrzeug zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Mühlenbeck zu schnell gefahren, quer über die Autobahn geschleudert und auf ein Auto auf dem rechten Fahrstreifen aufgefahren, teilte die Autobahnpolizei Walsleben am Sonntag mit. Der 61-Jährige und die 35 Jahre alte Fahrerin des zweiten Autos wurden schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Beide seien nicht lebensgefährlich verletzt. Die Fahrbahn war zwischenzeitlich komplett gesperrt.

Zwei weitere Menschen wurden bei einem Unfall auf der Autobahn 24 ebenfalls am Samstag schwer verletzt. Ein 53 Jahre alter Autofahrer habe sein Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Neuruppin-Süd und Neuruppin wegen eines Problems mit dem Reifendruck nicht mehr steuern können, berichtete die Polizei am Sonntag. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in die Böschung und überschlug sich. Der Fahrer und seine 82 Jahre alte Beifahrerin kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.