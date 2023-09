Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Fennpfuhl ist eine Seniorin am Mittwochmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete ein Lastenradfahrer vom Verkehrsunfallort, nachdem er die 84-Jährige offenbar angefahren hatte. Der Unbekannte soll gegen 13.10 Uhr mit seinem Lastenrad auf dem Radweg der Möllendorffstraße unterwegs gewesen sein. Den Angaben zufolge transportierte er mehrere Baumstämme, die auf der linken Seite des Rades hinausgeragt haben sollen.

Mit den Baumstämmen habe er die 84-jährige Fußgängerin dann touchiert, die gerade die Möllendorffstraße überquerte. Durch den Zusammenstoß stürzte die Seniorin zu Boden. Der Radfahrer hielt wohl kurz an, setzte seine Fahrt jedoch wieder fort. Zuvor sollen ihn zwei Zeuginnen aufgefordert haben, am Ort zu bleiben.

Unfallflucht in Berlin-Fennpfuhl: Polizei bittet Zeugen um Mithilfe

Alarmierte Rettungskräfte brachten die 84-Jährige mit einem Oberschenkelbruch in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt nun ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte.

Die Ermittler fragen: Wer hat den Unfall am 20. September 2023 gegen 13.10 Uhr beobachtet, hat sich noch nicht bei der Polizei gemeldet und kann sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben?

Wer kennt den Radfahrer oder kann Angaben zu seiner Person, seinem Aufenthaltsort oder zum Verbleib des Lastenfahrrades machen?

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

#Zeugengesucht

Ein Lastenradfahrer transportierte gestern in #Fennpfuhl Baumstämme, die seitlich herausragten. Er stieß damit gegen eine die Straße überquerende 84J., die stürzte & sich den Oberschenkel brach. Obwohl ihn Zeuginnen ansprachen, flüchtete er.

Hinweise📞4664-372304… pic.twitter.com/J4GD1OuCWU — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 21, 2023

Zeugen werden gebeten, sich beim Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) in der Nipkowstraße 23 in Adlershof unter der Telefonnummer (030) 4664-372304 (während der Bürodienstzeiten) bzw. unter (030) 4664-371100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per E-Mail an dir3k23@polizei.berlin.de, bei der Internetwache der Polizei Berlin oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.