Unfallflucht in Biesdorf: Fußgänger bei Crash schwer verletzt, Autofahrer fährt weg

In Berlin-Biesdorf ist am Sonntagnachmittag ein Fußgänger bei einem Unfall angefahren und schwer verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei der Berliner Zeitung sagte, wollte der Fußgänger gegen 15 Uhr an der Kreuzung Eckermannstraße, Ecke Eiteilstraße die Fahrbahn queren.

Dabei wurde er von einem Auto erfasst. Der Fußgänger stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Der Fahrer des Wagens beging Unfallflucht. Der Fußgänger wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wie es genau zu dem Unfall kam, ermittelt derzeit die Polizei.