Unfallkrankenhaus Berlin: 35 Böller-Verletzte, darunter Kinder

Ein früherer Einsatz am UKB in Berlin-Marzahn

Ein früherer Einsatz am UKB in Berlin-Marzahn Berliner Zeitung/Markus Wächter

Das in der Silvesternacht für Böllerverletzungen spezialisierte Unfallkrankenhaus in Berlin-Marzahn (UKB) hat am Neujahrsmorgen eine erste Bilanz bekannt gegeben. 35 Patienten wurden bisher in der Klinik versorgt–darunter mehrere Kinder, wie das UKB auf Twitter bekannt gab.

Zehn Operationen gab es wegen Verbrennungen oder Teil-Amputationen von Fingern. Zwei Patienten musste ein Augapfel entfernt werden. Die Feuerwehr sprach in einer ersten Bilanz von nur 22 Verletzten. Ein Grund für die Differenz könnte sein, dass nicht jeder Böllerverletzte mit dem Rettungsdienst ins UKB gefahren wurde.