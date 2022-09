Mehr als die Hälfte aller Menschen, die an Unfruchtbarkeit leiden, finden hierfür auch bei Ärzten keine Erklärung. Wissenschaftler der britischen University of Sheffield haben nun neue Erkenntnisse über den Ablauf menschlicher Befruchtung erlangt. Ein neu entdecktes Protein spielt dabei offenbar eine große Rolle – und könnte Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch in Zukunft neue Möglichkeiten an die Hand geben.

Benannt wurde das Protein mit dem wissenschaftlichen Titel „Fc receptor-like 3“ (FCRL3) nach Maia, der griechischen Göttin der Mutterschaft, heißt es in einer Mitteilung der Universität. Dieses helfe dem Spermium bei der Verschmelzung mit der Eizelle und sei so ein wesentlicher Bestandteil des Zeugungsvorgangs.

Forscher: Neue Behandlungsmethoden für Unfruchtbarkeit denkbar

Für ihre Studie stellten die Forscher tausende künstliche Eizellen her und statteten diese anschließend mit jeweils unterschiedlichen Rezeptoren aus. Am Ende des Experiments stellten sie fest, dass nur von den mit dem Maia-Protein ausgestatteten Eizellen nahezu alle erfolgreich befruchtet worden waren.

„Diese ausgeklügelte Technik der künstlichen Befruchtung wird es Forschern nicht nur erlauben, die Mechanismen menschlicher Fruchtbarkeit besser zu verstehen, sondern auch den Weg für neue Behandlungsmethoden für Unfruchtbarkeit ebnen“, sagt Harry Moore, Professor für Biologie an der Sheffield University und Hauptautor der Studie. Zudem könne das Maia-Protein auch bei der Entwicklung neuer Verhütungsmittel hilfreich sein.