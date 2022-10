Ungebetener Besuch: Komödie „Meine Mutter gibt es doppelt“ Eine Tochter sieht doppelt: Plötzlich steht ihre Mutter gleich zwei Mal vor ihr. Was es damit auf sich hat, wird in der neuen Folge einer beliebten TV-Komödi... Klaus Braeuer , dpa

Berlin -Ein hübscher Landgasthof mit gutem Restaurant in der Eifel, dazu Geschichten rund um Mutter und Tochter - so funktioniert seit über vier Jahren die TV-Reihe „Meine Mutter...“ im Ersten. Die siebente Folge mit dem Titel „Meine Mutter gibt es doppelt“ läuft an diesem Freitag (20.15 Uhr) im Ersten. Am kommenden Freitag (4.11., 20.15 Uhr) geht es weiter mit „Meine Mutter raubt die Braut“.