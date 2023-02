Ungeimpfte Ex-Pflegeheim-Mitarbeiterin vor Gericht Sie arbeitete mit einem gefälschten Impfpass im Seniorenheim. Dass sie sich mit Corona angesteckt hatte, wusste die Frau zu diesem Zeitpunkt nicht. Die Frage... Christina Sticht , dpa

ARCHIV - Ist die ehemalige Mitarbeiterin eines Pflegeheims für den Corona-Tod einer Heimbewohnerin verantwortlich? Um diese Frage dreht sich ein Prozess vor dem Landgericht Hildesheim. Moritz Frankenberg/dpa

Hildesheim -In der Familie, im Supermarkt oder gar beim Arzt? Wenn der eigene Corona-Schnelltest positiv ist, wissen viele Infizierte nicht, wo genau sie sich angesteckt haben. Im Fall eines Ausbruchs in einem Hildesheimer Pflegeheim mit drei Toten Ende 2021 ist die Staatsanwaltschaft aber davon überzeugt, dass eine Mitarbeiterin die Infektionskette in Gang gesetzt haben soll.