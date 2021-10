Berlin - Ungeimpfte Spieler müssen bei Hertha BSC für die PCR-Tests künftig selbst zahlen. Der Berliner Fußball-Bundesligist bestätigte der Deutschen Presse-Agentur Berichte der Bild und B.Z.. Anders lautet die Antwort aus der Alten Försterei: Profis des 1. FC Union müssen auch künftig nicht für ihre Corona-Tests zahlen, sagt Pressesprecherin Katharina Brendel gegenüber der Berliner Zeitung.

Das hat einen einfachen Grund: Man könne die Profis nicht für PCR-Tests zur Kasse bitten, für etwas, das man sich als Verein erarbeitet hat. Wenn also DFL oder UEFA einen negativen Test verlangen, müsse der Arbeitgeber dafür zahlen.

Zwei PCR-Tests in der Woche sieht das aktuell gültige Konzept der Deutschen Fußball Liga vor. Hertha, das vor allem in der vergangenen Saison schon durch Corona-Infektionen gebeutelt wurde und sogar in Quarantäne musste, testet seine Profis sechsmal in der Woche. Ungeimpfte müssen für die Kosten nun selbst aufkommen.