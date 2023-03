Ungemütliches Wetter in den nächsten Tagen Der Frühling lässt weiter auf sich warten. Auch in der zweiten Wochenhälfte bleibt es in Deutschland kühl und regnerisch. dpa

Die Wasseroberfläche eines kleinen Sees in Kiel ist angefroren. Frank Molter/dpa

Offenbach -Regen, Schnee und Sturm machen den Rest der Woche ziemlich ungemütlich. „In den nächsten Tagen lädt das Wetter in weiten Teilen Deutschlands nicht gerade zu langen Spaziergängen oder Ausflügen ein“, sagte Meteorologin Sonja Stöckle von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch in Offenbach.