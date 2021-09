Patna - Ein Mann in Indien, dem eine mutmaßliche Sexualstraftat vorgeworfen wurde, ist unter der Auflage aus der Haft freigekommen, sechs Monate lang allen Frauen in seinem Dorf die Kleider zu waschen und zu bügeln. Das Waschmittel und andere notwendige Utensilien für den Wäschedienst für rund 2000 Frauen müsse der 20-jährige Lalan Kumar auf eigene Kosten besorgen, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Gerichtsentscheidung, die vor einem Prozess in der Sache erging.

Kumar ist von Beruf Wäscher. Der junge Mann war im April festgenommen worden, wie der Polizeibeamte Santosh Kumar Singh der Nachrichtenagentur AFP sagte. Ein Termin für einen Prozess gegen Kumar wurde noch nicht festgelegt.

Alle Frauen in dem Dorf Majhor im nordöstlichen Bundesstaat Bihar seien „froh über die Gerichtsentscheidung“, versicherte Nasima Khatoon vom Dorfrat. Dass der junge Mann zum Wäschedienst verdonnert worden sei, sei „historisch“. „Das wird den Respekt für Frauen fördern und dazu beitragen, ihre Würde zu schützen“, fügte Khatoon hinzu, die als eine von mehreren Vertretern des Dorfes Kumar bei der Erfüllung seiner Pflicht beaufsichtigen wird.