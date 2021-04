Düsseldorf - In Düsseldorf ist es am Wochenende zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz gekommen. Die Feuerwehr hatte am Samstagabend einen nicht alltäglichen Notruf erhalten. Eine Zwölfjährige musste mit viel technischem Aufwand aus einer Packstation befreit werden. Wie die Retter mitteilten, hatte sich das Mädchen im Beisein von Freundinnen versehentlich selbst eingeschlossen und konnte sich nicht mehr befreien. Die Freundinnen riefen umgehend die Feuerwehr und ihre Eltern zu Hilfe.

Die Feuerwehr konnte das unverletzte Mädchen mit schwerem Gerät aus der misslichen Lage befreien. Es wurde anschließend vom Rettungsdienst untersucht und konnte mit seinen Eltern nach Hause gehen. Warum die Klappe der Packstation offen stand, war unklar.