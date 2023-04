Uni Cambridge veröffentlicht Studentenfoto von König Charles

Vor über 50 Jahren studierte König Charles III. an der Universität Cambridge. Diese veröffentlichte nun ein Foto des damals 18-jährigen Thronfolgers.

London -Eine Woche vor der Krönung von Charles III. hat die Universität Cambridge ein Foto des Königs als Student veröffentlicht. Das Porträt in der Größe einer Briefmarke zeigt den damals 18 Jahre alten Thronfolger im Oktober 1967 in der berühmten Bibliothek Wren Library des Trinity College. Dazu besagt eine Notiz: „Wales. HRH, The Prince of“ (Wales. Seine königliche Hoheit, Prinz von).

Charles war als Prinz von Wales bekannt, bis er nach dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. am 8. September 2022 selbst König wurde. Am 6. Mai wird er in der Londoner Westminster Abbey gekrönt.

Das Schwarz-Weiß-Bild zu Charles' Immatrikulation war seit der Aufnahme vor 56 Jahren im Archiv des Trinity College aufbewahrt worden. Der älteste Sohn der Königin studierte in seinem ersten Jahr in Cambridge Archäologie und Anthropologie sowie anschließend zwei Jahre Geschichte. 1970 schloss er sein Studium ab.

Charles trug sich damals als „Charles, Philip, Arthur, George, Prinz von Wales“ in der Universität ein, nannte als Vater „Prinz Philip, Herzog von Edinburgh“ sowie als Adresse „Buckingham-Palast, London“.