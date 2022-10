Uni Potsdam: Machtmissbrauch an Rabbinerseminar bestätigt

Eine Kommission der Universität Potsdam sieht einen Teil der Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Abraham Geiger Kolleg als bestätigt an. Gegenüber Kolleggründer Walter Homolka hätten sich bisher die Vorwürfe des Machtmissbrauchs durch Ämterhäufung, Schaffung problematischer Studien- und Arbeitsverhältnisse und durch Karriereeingriffe bestätigt, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der Universität.

Nicht nachweislich bestätigt seien hingegen die Vorwürfe der Duldung sexualisierter Gewalt an der Potsdamer Rabbinerschule. Im Mai waren in einem Bericht in der Welt erstmals Vorwürfe sexualisierter Gewalt durch einen Dozenten des Geiger Kollegs erhoben worden. Gründer und Rektor Walter Homolka ließ daraufhin vorübergehend seine Ämter ruhen. Er war auch Vizedirektor der School of Jewish Theology an der Universität. In einem Interview mit der Zeit wies er die Vorwürfe jedoch zurück: „Ich bin kein Vertuscher und kein Belästiger“, so Homolka.

Homolka wieder als Professor im Dienst

Nach Angaben der Uni Potsdam sei der Theologe schon seit dem 1. Oktober wieder offiziell als Professor im Dienst der Universität. „Soweit wir nach erster Sicht des Berichts sehen, ergeben sich keine straf- und zivilrechtlichen Konsequenzen und damit auch keine beamtenrechtlichen Konsequenzen“, sagte Präsident Oliver Günther am Mittwoch. Die Universität sehe keine Grundlage für ein Disziplinarverfahren.

Eine fünfköpfige Kommission unter Leitung der Uni-Gleichstellungsbeauftragten Christina Wolff hatte nach dem Bekanntwerden der Anschuldigungen eine Untersuchung eingeleitet. Auch der Zentralrat der Juden in Deutschland lässt die Vorwürfe in einem laufenden Verfahren parallel prüfen. Ein Abschlussbericht sei jedoch erst zum Ende des Jahres zu erwarten.